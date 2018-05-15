В Орле пожарным опять пришлось снимать кота с дерева

Животные перепрыгнуло на ветку с подоконника и не смогло слезть.

Орловские пожарные помогли жительнице дома на улице Рощинской снять с дерева кота, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Кот лежал на подоконнике и спрыгнул через открытую раму на дерево. Самостоятельно выбраться оттуда он не смог. Хозяйка вызвала МЧС. Сотрудники ведомства приехали на автоколенчатом подъемнике и смогли снять кота и отдать его девушке.

Напомним, аналогичный случай произошел на прошлой неделе на улице Московской.

ИА «Орелград»