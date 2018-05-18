«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

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18.5.2018 | 14:19 Новости компаний, Рекомендуем

Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.

«Футбол здесь» — полный комплект для показа футбольных матчей в высоком качестве. В него входит высокоскоростной доступ в интернет, пакет ТВ-каналов, телевизоры и сервис Интерактивное Телевидение от Ростелеком. Подключив Интерактивное ТВ владельцы спортивных баров смогут транслировать посетителям контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком. В пакет входят в том числе каналы, которые будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в нашей стране. При подключении пакета «Футбол здесь», ТВ-приставка, которая обычно продается за 3 050 руб., будет стоить всего 1 рубль. В рамках пакета спорт-бары и другие заведения могут также приобрести качественные телевизоры, диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев1.

Предложение «Футбол здесь» доступно в четырех вариантах, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой — S, M, L и XL. Дополнительный бонус при подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL – получение двух билетов на один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

«Чемпионат мира по футболу FIFA™ – главное событие этого лета. Традиция совместного просмотра матчей в кругу друзей-болельщиков – отличная возможность привлечь новых посетителей в заведение, увеличить средний чек и оборот. Во многих городах и районах спорт-бары не способны вместить всех желающих, а мы даем возможность подключить футбольные трансляции даже небольшим барам и другим заведениям, которые не могут себе позволить вкладывать в это огромные деньги», – рассказывает о специальном предложении Сергей Таболин, Директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком».

«Быть в плюсе» — пакетное предложение, разработанное «Ростелекомом» для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор — Видеонаблюдение, Управляемый Wi-Fi и Интерактивное ТВ и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается — меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный «футбольный» пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.

ИА «Орелград»

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