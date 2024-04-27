В Орле на автовокзале сбили шестилетнюю девочку

Ребёнок доставлен в больницу.

Об этом сообщает «Первый областной».

ДТП произошло на Комсомольской у дома №238, рядом с кинотеатром «Современник». Это дорога-дублёр, которая разделяет жилой дом и подземный переход (а также трамвайную остановку).

Девочка (2017-го года рождения) угодила под колёса легкового автомобиля «Сузуки». Машиной управляла 48-летняя женщина. Ребёнка доставили в больницу на «Скорой помощи».

Пока что ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия. Место, где оно произошло, является проезжей частью. Однако пешеходы часто воспринимают его как собственную «вотчину» и переходят дорогу в неположенном месте.

ИА «Орелград»