Орловские спасатели обезвредили более 1000 боеприпасов

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21.5.2018 | 10:14 Новости, Общество

Фото из архива

Самая крупная находка пришлась на Дмитровский район.

За минувшие выходные спасатели ГУ МЧС по Орловской области изъяли и уничтожили более 1000 взрывоопасных предметов, сообщили в ведомстве.

Рядом с деревней Муравчик Дмитровского района были найдены 18 артснарядов калибра от 76 до 203 мм, три авиабомбы, 16 мин, 26 грана и 956 патронов. В Ливенском районе уничтожены один артиллерийский снаряд, две минометные мины и один снаряд калибра 20 мм.

Спасатели напоминают, что в случае, если вы наткнулись на боеприпас, с ним запрещается проводить любые действия. Нужно срочно вызвать спецслужбы и огородить либо обозначить место находки.

ИА «Орелград»

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