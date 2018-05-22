Рыбаков предложил отменить ночные ремонты дорог в Орле

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22.5.2018 | 11:23 Новости, Общество

Депутат облсовета также очень хочет посмотреть подписанные документы.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков на совещании 22 мая предложил отменить ремонт дорог в ночное время. По его словам, рабочие не будут допускать ошибок из-за темноты, а сам процесс множно будет снимать на видео.

— Ямочный ремонт в Орле идет с отклонением от технических норм, и я легко докажу это, — утвердительно произнес Рыбаков.

Народный избранник выразил желание ознакомиться с актами приемки работ по разным улицам и узнать, кто их подписывал.

ИА «Орелград»

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