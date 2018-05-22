В Орле нашли мощнейший аллерген

Угроза для здоровья горожан исходит от внешне безобидного растения.

Инспекторы управления Россельхознадзора провели фитосанитарный осмотр карантинной зоны по амброзии трехраздельной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что в сентябре 2016 года это растение было обнаружено в Заводском районе, причем впервые в Орле. Амброзия считается мощнейшим аллергеном. Было выдано предписание об уничтожении очага. Теперь инспекторы проверили, как оно было выполнено, и обнаружили многочисленные всходы этого опасного карантинного растения.

— Собственниками земельных участков не проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии, — констатирует заместитель начальника отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений Юрий Семечев. — А между тем сорняк набирает силу.

Сообщается, что амброзия разрослась во дворах многоэтажек на улице Холодной, Маяковского, Нормандии-Неман и в районе общежитий Орловского госуниверситета. Особые опасения вызывают всходы у детского сада № 3 на улице Песковской.

— Пыльца амброзии трехраздельной провоцирует острые аллергические заболевания у населения, — подтвердили у ТУ Россельхознадзора. — В зоне особого риска — дети и пожилые люди.

Еще в 2016 году в Заводском районе наложена карантинная зона на площади 43,17 га и введен карантинный режим. Большая часть зараженной сорняком площади относится к муниципальным землям. Согласно заключенному с городской администрацией договору карантинные мероприятия должны проводиться МУП «Зеленстрой».

— За несвоевременную борьбу с карантинными объектами предприятие и другие собственники земельных участков будут привлечены к административной ответственности, — заявили в ведомстве.

ИА «Орелград»