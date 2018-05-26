На орловчанку завели дело за лютики и васильки

Крупный штраф за сорняки заплатит жительница Мценского района.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, административное дело на женщину завели по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, и она еще легко отделалась. Это минимально возможное наказание. Максимальный штраф составляет 50 тысяч.

Наказали же жительницу Мценского района за сорняки. В рамках выездной проверки специалисты ТУ Россельхознадзора осмотрели земельные участки сельскохозяйственного назначения в Тельченском сельском поселении.

— По результатам осмотра установлено, что они не обрабатываются, — отметили в управлении. – Участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 1299629 кв. м.

По факту нарушения законодательства была проведена внеплановая документарная проверка, которая помогла выявить собственника земли.

ИА «Орелград»