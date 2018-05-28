Орел договорился с «Ростелекомом» об уличном освещении

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28.5.2018 | 11:22 Важное, Новости, Общество

Стороны заключили мировое соглашение.

Арбитражный суд Орловской области утвердил мировое соглашение между УКХ и компанией «Ростелеком» касательно спора об уличном освещении Орла.

Согласно документу, до 30 мая чиновники подпишут акты приемки работ и оборудования по энергосервисному контракту. Вместе с тем до 1 ноября «Ростелеком» подготовит проект повышения освещенности отдельных улиц и согласует его с УКХ. Планируется установить не более 3112 светильников.

Размер экономии составит не менее 57%. Она будет достигнута до 31 мая 2024 года, за шесть лет действия энергосервисного контракта.

ИА «Орелград»

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