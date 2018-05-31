Под Орлом мужчина избил женщину мобильником

Дело о драке с применением телефона рассмотрели в Змиевке.

Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении телесных повреждений. Потерпевшей оказалась местная жительница. Как следует из материалов, у нее возник конфликт с соседом из-за земельного участка. Драка произошла в лесном урочище «Зеленовцы».

Мужчина вину не признал. Он заявил, что потерпевшая сама побежала к нему. Он якобы видел, как она несколько раз упала. Подбежав ближе, кинула в него телефон, который он выкинул в кусты, после чего уехал.

Однако суд поверил версии следствия. Согласно ей подсудимый сбил женщину с ног ударом левой руки. А когда она начала подниматься, снова ее ударил правой рукой, в которой был зажат мобильный телефон. Потом два раза ударил ногой в правый бок.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 4 месяца. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

ИА «Орелград»