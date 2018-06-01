Орловский водитель показал, как можно «отбиться» от гаишников

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1.6.2018 | 14:08 Новости, Общество

В Ливнах суд рассмотрел административное дело о «пьяном» водителе.

Житель Ливен подал заявление в мировой суд с жалобой на неправомерные действия сотрудников ГИБДД. Он рассказал, что в июле 2017 года на территории Курской области его остановили инспекторы. Водителя попросили пройти тест на алкоголь, после чего объявили пьяным и отстранили от управления автомобилем.

Водитель в суде пояснил, что в патрульном автомобиле он продул прибор алкотестера, и результат был положительный. С этим он не согласился, поскольку не употреблял алкогольные напитки. Но сотрудники ДПС отказались доставить его в районную больницу на медицинское освидетельствование, поскольку протокол об административном правонарушении уже был оформлен.

Из протокола следует, что процессуальные действия производились без участия понятых, но с применением видеозаписи. Суд решил ее изучить. Однако выяснилось, что приобщенная к материалам дела видеозапись содержит не полную информацию. В частности, на ней отсутствуют моменты остановки транспортного средства и отстранения водителя. То есть из записи выпал самый важный кусок.

В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в его пользу. Суд пришел к выводу о несоблюдении должностным лицом порядка проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования были признаны недопустимыми доказательствами. На основании этого суд прекратил производство по делу. Составлявший акт сотрудник ГИБДД обжаловал решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

ИА «Орелград»

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