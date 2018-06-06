Орловцев призвали оставить диких животных в покое

Орловский референтный центр выступил с обращением.

«Отправляясь на природу, избегайте диких животных!» С таких слов начинается обращение к жителям региона, опубликованное на сайте ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». «Отправляясь в поход или на пикник, помните, что контактировать с дикими животными нельзя, — следует из текста. — Не касайтесь и не кормите их».

Кроме того, специалисты советуют не привлекать внимание бродячих животных и не приводить их домой, так как это может быть опасно. В случае укуса, оцарапывания или ослюнения животным надо обратиться за помощью в травмпункт и сделать прививки против бешенства.

Именно с этим заболеванием связана публикация. Напомним, что в текущем году в Орловской области резко возрос уровень заболевания животных бешенством. Ситуацию удалось стабилизировать. За минувшую неделю было исследовано 5 проб патологического материала, положительных результатов не зафиксировано.

— Однако Орловская область по-прежнему остается неблагополучным регионом по бешенству, — считают в референтном центре. — Не стоит забывать, что в период отпусков, походов и пикников на природе вероятность заражения смертельным вирусом от диких животных увеличивается в несколько раз.

ИА «Орелград»