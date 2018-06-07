В Орле бывшему полицейскому сохранили приговор за убийство подруги

Он проведет в колонии 9 лет и 9 месяцев.

Орловский областной суд оставил в силе приговор бывшему полицейскому за убийство сожительницы, сообщили в суде.

Как уже рассказывал «Орелград», трагедия произошла 14 ноября 2017 года дома у женщины. Пара была пьяна. В ходе ссоры она села на балконную раму и заявила, что собирается прыгнуть. Мужчина столкнул ее вниз. Упав с 9 этажа, 46-летняя орловчанка получила смертельные травмы и скончалась в больнице.

Обжалуя приговор, мужчина заявил, что хотел снять подругу с балконной рамы, а не толкал ее. Но собранные доказательства говорили об обратном. Экс-полицейский проведет в колонии 9 лет и 9 месяцев.

ИА «Орелград»