В Орловской области зафиксировали 41 случай бешенства

8.6.2018 | 11:14 Новости, Общество

6 июня подтверждение нашли две пробы.

Специалисты Орловского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали еще два случая бешенства у животных, сообщили в ведомстве. С начала года зарегистрирован уже 41 случай бешенства.

Положительные результаты дали пробы из Урицкого и Шаблыкинского районов. В первом случае вирус убил лису, во втором — собаку.

Сотрудники напоминают, что летом выше риск заразиться бешенством. Россельхознадзор просит не трогать и не кормить диких животных в лесу и тем более не приносить их домой. В случае укуса или оцарапывания нужно обратиться к врачу.

ИА «Орелград»

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