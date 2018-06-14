В Орле директоров МУПов обяжут проходить аттестацию

14.6.2018 | 11:16 Новости, Политика

Оценивать профпригодность топ-менеджеров будет спецкомиссия.

Как уже рассказывал «Орелград», глава администрации областного центра Александр Муромский утвердил порядок конкурсного отбора на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия. В продолжение сити-менеджер утвердил положение о порядке проведения аттестации руководителей МУПов.

Ее будут проводить для объективной оценки деятельности директоров и определения их соответствия занимаемой должности. Согласно документу аттестация проводится один раз в два года на основании распоряжения администрации города. Проходить ее будут не все.

Процедура обязательна для директоров, проработавших в этой должности менее одного года, временно исполняющих обязанности руководителя, а также для тех, кто находился в отпуске по уходу за ребенком и беременных женщин.

Для проведения аттестации глава администрации Орла должен создать комиссию не менее чем из семи человек. Ее председатель наделен правом утверждать метод для оценки профессиональных качеств руководителей и перечень вопросов для них.

В случае принятия аттестационной комиссией решения «не соответствует занимаемой должности» глава администрации города обязан инициировать вопрос о расторжении трудового договора с директором МУПа.

ИА «Орелград»

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