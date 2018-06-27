В Орловскую область привезли опасные розы

Инспекторы изъяли под Орлом рассаду без документов.

Нарушение требований федерального законодательства было выявлено в Свердловском районе. Сотрудники отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений обнаружили в реализации на рынке 380 единиц рассады роз.

Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, у продавца, которым оказалось физическое лицо, не было карантинного сертификата на товар. За это его привлекли к административной ответственности.

— Невыполнение требований законодательства РФ могло повлечь за собой риск проникновения и распространение на территории Орловской области карантинных объектов, — объяснили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»