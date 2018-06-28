В Орле бюджетный дефицит признали признаком развития

Облсовет провел публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год.

Мероприятие провел спикер облсовета Леонид Музалевский. Как отмечает пресс-служба регионального парламента, он назвал важность проведения публичных слушаний «неоспоримой и уже доказанной», поскольку они позволяют «высказать конструктивные предложения правительству области».

В 2017 году областной бюджет исполнялся на основе 26 государственных программ, на реализацию которых было направлено свыше 28,5 млрд рублей, или 93,8 процента всех расходов. В течение года параметры бюджета корректировались 9 раз.

Плановые доходы были увеличены на 1,34 миллиарда рублей, расходы — на 4,88 миллиарда. Дефицит составил 3,5 миллиарда рублей. Бюджет исполнялся в непростых условиях, однако регион продолжал свое развитие, подчеркнули выступающие в ходе слушаний.

ИА «Орелград»