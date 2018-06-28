В Орле завели дела после проверки детских лагерей

28.6.2018 | 16:00 Новости, Общество

Роспотребнадзор подвел итоги первой смены детского отдыха.

В Орловской области в первую смену летней оздоровительной кампании открылось 343 организации — 12 загородных лагерей, два санатория, 328 лагерей с дневным пребыванием и один лагерь палаточного типа. В них отдохнуло 20789 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

— Завершены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 226 оздоровительных учреждений, — рассказали в ведомстве. — Все проверки осуществляются с лабораторными методами исследований качества питьевой воды, готовой продукции, пищевых продуктов, смывов и почвы.

Были выявлены нарушения санитарного режима к содержанию помещений, не соблюдение правил личной гигиены, нарушение технологии приготовления блюд, не соблюдение требований к обработке посуды и инвентаря, не соответствие питьевой воды обязательным требованиям, нарушение условий хранения продуктов питания.

— По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Основное количество выявленных нарушений устранено в ходе проведения проверок.

ИА «Орелград»

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