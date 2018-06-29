У орловского депутата отняли мандат

Народный избранник отказался отчитаться о доходах.

Своего статуса досрочно был лишен депутат Дросковского сельсовета Владимир Калинин. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, этому предшествовала проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Калинина обвинили в том, что он не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. То есть нардеп нарушил требования Федерального закона «О противодействии коррупции».

— Прокурором Покровского района в адрес Дросковского сельского Совета народных депутатов внесено представление об устранении нарушений закона, — рассказали в прокуратуре региона. — По результатам его рассмотрения полномочия депутата Калинина прекращены досрочно.

ИА «Орелград»