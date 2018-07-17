Самым богатым кандидатом в губернаторы оказался не Клычков

Облизбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов.

Участники предвыборной гонки представили сведения о доходах и источниках дохода, а также об имущественном положении. Напомним, что всего зарегистрировано пять кандидатов, которые 9 сентября 2018 года сойдутся в сражении за пост губернатора Орловской области.

Представитель «Справедливой России» Руслан Перелыгин указал доход в размере 2,5 миллиона рублей. У него и у его супруги имеется по одной квартире. Также Перелыгин указал в собственности два земельных участка, общее имущество в многоквартирном доме площадью 8151 кв.м. и автомобиль марки «БМВ» 2013 года выпуска.

Общая сумма доходов Андрея Куцына, выдвинутого ЛДПР, указана в размере 1,2 миллиона рублей. В собственности у него – только автомобиль «Фольксваген» 2008 года выпуска.

Доход кандидата от «Родины» Евгения Алехина немногим превысил 610 тысяч рублей, но при этом его супруга заработала 3,94 миллиона. В совместной собственности у четы находится квартира площадью 59,3 квадратных метра. Своего транспортного средства у Алехина нет, но у его супруги их восемь: легковые автомобили «Митсубиси (2013 года выпуска) и «Фольксваген» (2014 г.), четыре трактора «Беларус», трактор Т-150 К и комбайн «Дон-1500».

Выдвиженец КПРФ Андрей Клычков в отчете указал доход в размере 961 тысяча рублей, а его жена заработала 17 копеек. Из имущества у Клычкова имеется только легковой автомобиль «ЛУАЗ» 1987 года выпуска, у жены – квартира в Москве площадью 54,5 квадратных метра.

Наибольшую сумму дохода – 4,37 миллиона рублей — в своем отчете указала Елена Крачнакова, выдвинутая партией «Патриоты России». Она владеет домом, квартирой и земельным участком. У ее мужа имеется легковой автомобиль «Фольксваген» 2006 года выпуска.

Подробнее с отчетами можно ознакомиться на официальном сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»