В сети появилась визуализация фонтана в сквере «Юность»

25.7.2018 | 12:51 ЖКХ, Новости

Работы по благоустройству продолжаются.

Начальник департамента строительства и ЖКХ Орловской области Денис Блохин в своем Facebook опубликовал видеовизуализацию фонтана, который делают в сквере «Юность» напротив завода им. Медведева.

В ролике видно, что фонтан будет квадратным, причем одна чаша будет расположена внутри и выше второй. Из нее центра будет бить самая высокая струя. В темное время суток включат подсветку.

Блохин также приложил снимки со стройплощадки. На них видно, что чаши фонтана уже смонтированы. Рабочие продолжают строительство.

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ИА «Орелград»

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