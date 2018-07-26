Жилинспекция предложила признать девятиэтажку на Бурова аварийной

Напомним. там произошел хлопок газа.
Результаты обследования дома №26 по улице Бурова, где в конце мая произошел хлопок газа, будут готовы к концу июля, сообщили в администрации Орла.
20 илюя сотрудники ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования» замерили потолочные перекрытия. Ранее обнаружились трещины в трех квартирах.
Жилищная инспекция предложила властям признать девятиэтажный дом аварийным, но для этого нужно заключение экспертов. Если они предложат делать капремонт, то его оплатят жители из средств спецсчета.
ИА «Орелград»