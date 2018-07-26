Жилинспекция предложила признать девятиэтажку на Бурова аварийной

26.7.2018 | 12:49 ЖКХ, Новости

Напомним. там произошел хлопок газа.

Результаты обследования дома №26 по улице Бурова, где в конце мая произошел хлопок газа, будут готовы к концу июля, сообщили в администрации Орла.

20 илюя сотрудники ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования» замерили потолочные перекрытия. Ранее обнаружились трещины в трех квартирах.

Жилищная инспекция предложила властям признать девятиэтажный дом аварийным, но для этого нужно заключение экспертов. Если они предложат делать капремонт, то его оплатят жители из средств спецсчета.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо пятнадцатое. Вечность

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и подошло время проститься с тобою. Сегодня я не стану рассказывать тебе новости, и не …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования