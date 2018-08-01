Коммунист Иконников голосовал за повышение НДС

Его однопартийцы ранее выражали резкий протест увеличению налога.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области, глава обкома КПРФ Василий Иконников на заседании 28 июля проголосовал за повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. На это обратил внимание портал «Довод».

— Среди проголосовавших «за» повышение НДС почему-то оказался первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников. Другой представитель КПРФ в Совфеде (Вячеслав Мархаев) не голосовал, — написали журналисты.

Отметим, что КПРФ недовольна повышением НДС. Фракция в Госдуме голосовала против законопроекта, а на многочисленных митингах против увеличения пенсионного возраста от коммунистов звучат лозунги и о налоге на добавленную стоимость.

В 2017 году в орловском обкоме КПРФ разгорелся конфликт. Отдельные члены партии обвинили Иконникова в предательстве партии, усомнившись в том, что облсовет, почти полностью состоящий из членов «Единой России», позволил главе обкома занять место в Совете Федерации. Иконников и его сторонники ответили массовыми исключениями и рукоприкладством.

ИА «Орелград»