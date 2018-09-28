Утвержденный заместитель губернатора Коротаев рассказал о работе на благо Орла

28.9.2018 | 12:24 Новости, Политика

И добавил, что не состоит ни в одной из политических партий

Облсовет в пятницу утвердил Михаила Коротаева в должности заместителя губернатора — руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ. Обсуждение прошло не так бурно, как во время голосования за кандидатуру Вадима Тарасова, но пару вопросов Коротаев все же получил.

Депутат Виталий Рыбаков сообщил, что не видел отчетов о работе представительства Орловщины в Москве.

— Сайта нет, отчета нет. Почему вы не отчитываетесь о работе своего подразделения? — спросил Рыбаков.

— У нас есть общий сайт, правительства Орловской области, где мы размещаем информацию о деятельности, — ответил Михаил Коротаев.

Депутат от КПРФ Вячеслав Морозов поинтересовался, в какой политической партии состоит Коротаев и что он сделал для Орловской области. Чиновник ответил, что не относится ни к одной силе.

— Занимаюсь организацией взаимодействия между правительствами Орловской области и РФ, исполняю поручения губернатора. Привлекаю инвестиции по мере своих возможностей, — сказал Коротаев и припомнил ООО «Русь», с которой был подписан контракт о строительстве молочной фермы летом 2018 года.

Облсовет устроил его ответ.

ИА «Орелград»

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