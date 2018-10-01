«Орелстрой» расширил выезд из микрорайона «Болховский»

Компания выполнила многочисленные просьбы жителей

Строительная бригада ПАО «Орелстрой» расширила выезд из микрорайона «Болховский» на Болховское шоссе по просьбе жителей, сообщили в администрации Орловского района.

Хозяева квартир в микрорайоне просили об этом главу района Юрия Парахина. Выезд был неудобным и узким, к тому же автомобилистам мешал «островок» газона. «Орелстрой» профинансировал работы и стал подрядчиком.

Рабочие убрали островок и расширили выезд, перенеся тротуар. Власти утвердили новую схему движения — к зеленой фазе светофора на выезд из «Болховского» добавили еще пять секунд.

ИА «Орелград»