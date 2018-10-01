Установлены причины вспышки АЧС и птичьего гриппа

Виновными признаны простые жители

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской, в текущем году на территории нашего региона было зарегистрировано шесть вспышек птичьего гриппа и пять вспышек африканской чумы свиней. Грипп птиц был выявлен в личных подсобных хозяйствах Ливенского, Мценского, Верховского и Свердловского районов.

От АЧС пострадали четыре ЛПХ в Кромском и Ливенском районах, а также свиноферма АОНП «Успенкое». По мнению специалистов Россельхознадзора, распространению заболеваний способствовало несоблюдение правил при ввозе, содержании и реализации животных.

— Анализ показал, что граждане ввозят домашнюю птицу из других регионов без ветеринарных сопроводительных документов, — пояснил руководитель ТУ Россельхознадзора Евгений Черный. — При этом не ставят поголовье на учет в станциях по борьбе с болезнями животных, не предъявляют птицу для клинического осмотра и не оформляют ветеринарные сопроводительные документы для дальнейшей реализации на рынках и ярмарках выходного дня.

Аналогично ситуация складывается и с распространением АЧС. Более того, в регионе отмечены «нелегальные попытки граждан и охотхозяйств разводить дикого кабана в неволе». Россельхознадзор также сообщает, что в 2018 году было проведено 184 проверки. Составлено 354 протокола на общую сумму 3,16 миллиона рублей.

ИА «Орелград»