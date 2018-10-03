Орловские студенты измерили давление селянам

Волонтеры мединститута присоединились к Всероссийской акции «#ДоброВСело».

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, акция стартовала 15 сентября и продлится до 1 ноября 2018 года. Она проходит при поддержке Росмолодежи и Министерства здравоохранения РФ.

К ней присоединились студенты Орловского мединститута. В целом они запланировали посетить 10 сельских фельдшерско-акушерских пунктов «с целью улучшения уровня жизни в муниципальных образованиях».

— Первый выезд они совершили в Молодовский ФАП Шаблыкинского района, — пояснили в ОГУ. — Они очистили территорию, прилегающую к ФАПу, покрасили входные двери, заменили ламы освещения и прибрались в помещениях.

Кроме того, волонтеры провели тренинг, «направленный на информирование населения о сердечно-сосудистых заболеваниях, факторов риска их возникновения, последствиях и мерах профилактики». Всем желающим они измерили давление и пульс, а после провели обучение населения правильному измерению артериального давления.

ИА «Орелград»