Орловские студенты измерили давление селянам

3.10.2018 | 13:20 Медицина, Новости

Волонтеры мединститута присоединились к Всероссийской акции «#ДоброВСело».

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, акция стартовала 15 сентября и продлится до 1 ноября 2018 года. Она проходит при поддержке Росмолодежи и Министерства здравоохранения РФ.

К ней присоединились студенты Орловского мединститута. В целом они запланировали посетить 10 сельских фельдшерско-акушерских пунктов «с целью улучшения уровня жизни в муниципальных образованиях».

— Первый выезд они совершили в Молодовский ФАП Шаблыкинского района, — пояснили в ОГУ. — Они очистили территорию, прилегающую к ФАПу, покрасили входные двери, заменили ламы освещения и прибрались в помещениях.

Кроме того, волонтеры провели тренинг, «направленный на информирование населения о сердечно-сосудистых заболеваниях, факторов риска их возникновения, последствиях и мерах профилактики». Всем желающим они измерили давление и пульс, а после провели обучение населения правильному измерению артериального давления.

ИА «Орелград»

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