Орлу крупно повезло с мощами

Орел попал в список городов, в которые привезут мощи святителя Луки.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будут принесены в Орел и еще 16 городов России. Ковчег, который хранится в Симферополе, посетит также Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск и другие города – по графику.

Наш город находится примерно в середине очереди. По графику мощи святителя в Орле пробудут с 6 по 9 ноября. Они «переедут» к нам из соседнего Брянска. Акцию впервые проводит Фонд Андрея Первозванного.

«Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святого», — говорит директор фонда Владимир Бушуев.

ИА «Орелград»