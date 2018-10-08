Названа причина вспышки АЧС в агрофирмее «Ливенское мясо»

Специалисты раскритиковали уровень биозащиты сельхозпредприятия.

Вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована на территории ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо» Ливенского района 3 октября. А 5 октября диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире.

Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В Ливенском районе уже введен карантин. В неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы. В мае 2018 в отношении указанного предприятия была проведена внеплановая проверка и выявлены грубые нарушения.

По решению суда деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток. В настоящее время Россельхознадзора инициирована новая внеплановая проверка. Напомним, что в августе 2018 года в этом же районе была зафиксирована вспышка АЧС на территории свинофермы АОНП «Успенское».

«Причины вспышек, как в первом, так и во втором случае, кроются в низком уровне биологической защиты сельхозпредприятий и несоблюдении требований ветеринарного законодательства, — считают в Россельхознадзоре. — АОНП «Успенское» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 660 тысяч рублей».

ИА «Орелград»