СК проверит смерть мужчины в орловской больнице

8.10.2018 | 12:51 Новости, Происшествия

Родственники утверждают, что врачи не оказали ему помощь.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку смерти 57-летнего жителя Орловского района в больнице, сообщили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали 28 сентября в тяжелом состоянии. В тот же день он умер от острой сердечной недостаточности. Родственники умершего утверждают, что медики не провели вовремя все реанимационные мероприятия, чтобы его спасти.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования