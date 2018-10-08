СК проверит смерть мужчины в орловской больнице

Родственники утверждают, что врачи не оказали ему помощь.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку смерти 57-летнего жителя Орловского района в больнице, сообщили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали 28 сентября в тяжелом состоянии. В тот же день он умер от острой сердечной недостаточности. Родственники умершего утверждают, что медики не провели вовремя все реанимационные мероприятия, чтобы его спасти.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

ИА «Орелград»