Власти Орла рассказали, что хотят благоустроить в 2019 году

Утвержден перечень общественных территорий для благоустройства.

Комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды» утвердила перечень общественных объектов, которые могут попасть под благоустройство в 2019 году. В него вошли:

бульвар Победы (3-я очередь);

парк «Ботаника (3-я очередь);

площадь Содружества;

Детский парк (2-я очередь);

Городской парк культуры и отдыха (2-я очередь);

Комсомольская площадь;

площадь перед кинотеатром «Современник»;

мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма».

Начальник управления градостроительства администрации Орла Виктор Булгаков пояснил, что на бульваре Победы власти хотят благоустроить территорию между домами и центральной аллеей. В третью очередь «Ботаники» может попасть и пешеходный мост через Оку, который ведет к озеру Светлая жизнь.

«Мост находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести текущий ремонт: заменить асфальтовое покрытие, привести в порядок ступени и так далее», — пояснил первый замглавы администрации Минкин.

Если под благоустройство попадет Комсомольская площадь, то власти оплатят ремонт двух скверов по обе стороны от центральной улицы. Ремонт территории вокруг памятника планируется закончить до начала 2019 года.

О проекте реконструкции Детского парка «Орелград» подробно рассказывал ранее.

ИА «Орелград»