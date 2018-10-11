Орловчанку осудили за отказ погашать кредит

Вступил в силу приговор Болховского райсуда.

Жительница Болховского района попала под суд по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению суда). Примечательно, что она вообще была третьим лицом.

Согласно материалам дела, один из банков заключил с местным индивидуальным предпринимателем договор об открытии кредитной линии с лимитом в сумме 3 050 000 рублей. Также был заключен договор поручительства между банком и подсудимой, которая в полном объеме отвечала перед кредитором за исполнение ИП обязательств.

Предприниматель кредит не погасил, и банк обратился к поручителю. Спор был рассмотрен Третейским судом при Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Решение было вынесено в пользу банка, оно вступило в законную силу.

Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности с поручителя. Однако женщина проигнорировала и решение суда, и требования судебного пристава-исполнителя. Ее дважды под роспись предупреждали об уголовной ответственности.

Когда не помогло и это, на женщину завели дело. По сути, она ответила за «чужие грехи». Впрочем, суд вошел в ее положение и наказал обязательными работами на срок 280 часов.

ИА «Орелград»