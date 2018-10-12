Орловец отсудил четверть миллиона у Минфина

Компенсацию ему выплатят за незаконное уголовное преследование.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела иск жителя Мценска к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование.

В процессе также участвовали представители Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области. В иске мужчина указал, что являлся работником правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и принуждению к даче показаний.

Приговором Мценского районного суда, вступившим в законную силу, он был признан невиновным в связи с отсутствием состава преступления. Истец указал на существенную длительность незаконного уголовного преследования, которая составила 790 дней. Он также пожаловался на то, что срок предварительного следствия продлевали 13 раз.

Кроме того, состоялось 34 судебных заседания. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд исковые требования удовлетворил частично и постановил взыскать в счет возмещения морального вреда с Российской Федерации через Минфин 250 тысяч рублей.

ИА «Орелград»