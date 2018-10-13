Неизвестный спрятал тело сбитого пешехода в кустах

Страшное ДТП произошло 10 октября

Вчера в социальных сетях и СМИ стала распространятся информация о том, что разыскиваются очевидцы ДТП которое произошло в центре города. Обстоятельства ДТП неясны. Известно, что молодого парня 19-летнего Александра Пожогина сбили на неустановленном автомобиле. Его тело было обнаружено во дворе дома 12 по улице 7-е Ноября. Предварительно установлено, что во двор его затащили и бросили умирать.

«Это чудовище сбило его и оставило умирать!» — пишут знакомые погибшего.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о смертельном ДТП, помочь в поисках водителя. Телефон для связи: +7-920-803-56-50.

ИА Орелград