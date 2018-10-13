Орловцам объяснили, что делать в случае холода в квартире

Защитить свое право на благоприятную жизнь можно разными способами.

Разъяснения дало региональное управление Роспотребнадзора – в связи с началом отопительного сезона. В ведомстве пояснили, что в последнее время от жителей региона все чаще поступают жалобы на плохое отопление квартир. Не все знают, как действовать в этом случае.



Правила регламентированы постановлением правительства Ф № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» Владелец квартиры вы вправе потребовать от исполнителя услуг уменьшения размера платы в зависимости от температуры в квартире.

— За каждый час отклонения температуры размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента, — пояснили специалисты. – Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20.

Чтобы потребовать перерасчет, надо составить акт о ненадлежащем предоставлении услуги. Время проведения проверки назначается коммунальщиками не позднее 2 часов с момента получения от потребителя заявления.

Если перерасчет не выполнен в добровольном порядке, то можно обратиться в суд и потребовать еще и компенсацию морального вреда. Ее размер определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Кстати, потребители освобождаются от уплаты госпошлины по делам, связанным с нарушением их прав.