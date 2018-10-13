Под Орлом закрыли опасную столовую

13.10.2018 | 15:11 Новости

Под санкции попал Верховский молочно-консервный завод.
Верховский районный суд приостановил деятельность подсобного помещения для персонала столовой ЗАО «Верховский молочно-консервный завод». Поводом стало «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям питания населения в специально оборудованных местах».


Административное дело было заведено после проверки, в ходе которой было установлено, что состояние столовой « создает реальную угрозу жизни и здоровью людей». А именно: существует угроза загрязнения реализуемых готовых блюд и кулинарных изделий болезнетворными микроорганизмами, возникновение серьезных заболеваний, пищевых отравлений.
Суд признал нарушения существенными, поскольку услугами столовой пользуются 35-40 работников. Деятельность подсобного помещения приостановлена на 60 суток. Постановление судьи в законную силу еще не вступило.

ИА Орелград

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