Под Орлом закрыли опасную столовую

Под санкции попал Верховский молочно-консервный завод.

Верховский районный суд приостановил деятельность подсобного помещения для персонала столовой ЗАО «Верховский молочно-консервный завод». Поводом стало «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям питания населения в специально оборудованных местах».



Административное дело было заведено после проверки, в ходе которой было установлено, что состояние столовой « создает реальную угрозу жизни и здоровью людей». А именно: существует угроза загрязнения реализуемых готовых блюд и кулинарных изделий болезнетворными микроорганизмами, возникновение серьезных заболеваний, пищевых отравлений.

Суд признал нарушения существенными, поскольку услугами столовой пользуются 35-40 работников. Деятельность подсобного помещения приостановлена на 60 суток. Постановление судьи в законную силу еще не вступило.

ИА Орелград