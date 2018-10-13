Россельхознадзор рассказал о масштабах сжигания семян

В ведомстве подвели итоги работы за 9 месяцев 2018 года.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, за отчетный период было проведено 357 контрольно-надзорных мероприятий. В их рамках инспекторы проконтролировали свыше 36,8 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений.

— Из них более 4,1 тысячи тонн семян было высеяно без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, — рассказали в ведомстве. — Установлено хранение 5,5 тысячи тонн семян в условиях, не предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.



Кроме того, было проверено качество более 430 тысяч пакетов семян овощных культур. Масштаб нарушений оказался огромным. Так, свыше 216 тысяч пакетов содержали семена, сорта которых не включены в Госреестр.

— Все они сняты с реализации, — отметили в Россельхознадзоре. – В том числе 98 тысяч пакетов уничтожены путем сжигания.

Из 26,7 тысячи саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, которыми торговали на рынках и ярмарках, забраковано было 95 процентов. Специалисты уточнили, что у продавцов не оказалось документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества саженцев.