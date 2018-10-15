СМИ опубликовали показания очевидца ДТП с троллейбусом

Исходя из его наблюдений, за несколько минут до трагедии в троллейбусе наблюдались неполадки

Напомним, что страшное ДТП в одночасье унесшее жизни 3 человек сучилось на прошлой неделе. На улице Полесская на остановке транспорта Дворец спорта троллейбус задавил толпу людей. Двое получили серьезны травмы, трое погибли на месте. Сегодня «Орловские новости» опубликовали прямую речь очевидца событий, который видел все происходящее и дал показания следственным органам.

Прямая речь:

9 октября 2018 года я стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» в Орле. Находился на тротуаре недалеко от передней двери того злополучного троллейбуса ЗИУ-682В с бортовым номером 093. Подъехавший маршрутный автобус «ПАЗ» М 097 РР 57рус не смог припарковаться в первом ряду, чтобы высадить/посадить пассажиров на тротуар остановки, т.к. ему мешала впереди стоящая маршрутка, которая вскоре уехала…

Но ждать, пока освободится место, водитель «ПАЗа» не стал, и открыл двери автобуса со второго ряда дороги, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения. В этом он виноват 100%.

Однако, сами пассажиры нередко просят водителя остановиться в неположенном месте, высадить их в неположенном месте (к примеру, если на дороге образовалась «пробка» или сломался общ.транспорт. Разве не так?

И от остановки к стоящему в неположенном месте «ПАЗику» двинулась толпа пассажиров, хотя все мы знаем, что выходить на проезжую часть опасно, если там находятся транспортные средства. Но манили гостеприимно распахнутые двери автобуса, потому как всем надо ехать…

Поэтому пассажиры (как погибшие и пострадавшие, так и те, кому несказанно повезло) тоже виноваты 100% в нарушении ПДД.

Признаюсь, я бы тоже пошел и попал бы под троллейбус, если бы «ПАЗик» ехал в нужном мне направлении.

Теперь о водителе троллейбуса. Троллейбус ЗИУ-682В с бортовым номером 093 перед тем, как резво рвануть с места, стоял на остановке не один, за ним стояли еще один или два троллейбуса. Тем самым они загородили подъезд к остановке и мешали другим транспортным средствам припарковаться.

Ни у кого не возникало сомнений, что «бешеный» троллейбус сломан, и никуда не поедет.

Однако произошло очевидное — невероятное: он все-таки поехал, и не просто поехал, а стартанул, как гоночный автомобиль формулы 1, и что самое ужасное — стартанул на толпу людей, подминая их и раскидывая в стороны, как тряпичные куклы. Я не обращал особого внимания на деловито копошащуюся тетеньку в троллейбусе до ЧП, она добросовестно пыталась починить технику, место которой, скажем честно, — на свалке. Но об этом позже.

Я видел и слушал ее объяснения после того, как троллейбус, за рулем которого она сидела, раздавил нескольких человек. Она была совершенно неадекватна! Но это состояние обычное после сильнейшего психологического потрясения. А вот о ее состоянии до ЧП мы можем узнать только из записей о предрейсовом медицинском осмотре водителя, предоставленных ТТУ.

Точно известно, что водитель троллейбуса не находилась в состоянии опьянения, это подтвердило её обследование в наркодиспансере.

Но почему только опьянение? А может быть, водитель не выспалась, потому что у нее проблемы в семье, например, ребенок болеет?

Но вина ее вот в чем.

Зная, что троллейбус не исправен и находится на остановке общественного транспорта, — водитель обязана была его обесточить (снять «рога») и поставить на стояночный тормоз в ожидании эвакуатора. Если бы троллейбус был отключен от источника питания (проводов), то, даже если бы «в нем что-то щёлкнуло», «либо произошел срыв стояночного тормоза», он бы не поехал или поехал очень медленно.

И ни в коем случае водителю нельзя давить на педали, прекрасно видя, что перед техникой на проезжей части находятся люди!!! Вот именно из-за этого поступка водителя лично у меня возникли большие сомнения в её адекватности перед ЧП. Здесь её вина 100%.

Еще немного о действиях водителя «ПАЗика». Сразу после трагедии он включил габаритные огни в аварийный режим. Дал мне свой телефон позвонить в экстренные службы и вызвать на место происшествия бригады «скорой помощи», сотрудников полиции и мчс. Достал аварийный треугольник, с помощью которого мы ограничили въезд машин на место дтп, ведь сразу образовалась огромная пробка, и многие водители других транспортных средств, желая побыстрее «проскочить», пытались заехать на место дтп, где на проезжей части еще находились пострадавшие и очевидцы, а также зеваки (ну куда же без них!). Людей на проезжей части находилось много и могли появиться новые жертвы.

Теперь рассмотрим организацию дорожного движения пассажирского автотранспорта в городе с точки зрения безопасности.

Считаю, что все остановки в городе должны в обязательном порядке быть оборудованы заездными карманами, чтобы обезопасить посадку/высадку пассажиров и не создавать припаркованными транспортными средствами помех другим участникам дорожного движения.

В качестве временной меры, пока остановка общественного транспорта не будет оборудована заездным карманом (на это требуются деньги и время), за 15 метров впереди от начала остановки установить знаки «Остановка транспортного ср-ва запрещена», чтобы расчистить подъезды к остановкам от припаркованных как зря легковых (а иногда и грузовых) автомобилей.

На всех остановках общественного транспорта должны быть размещены информационные щиты с номерами телефонов экстренных служб, т.к. многие их не знают или в состоянии стресса не могут вспомнить. Можно также указать и номера телефонов ГИБДД, по каким сообщать о нарушениях водителями ПДД.

Отдельная тема — техническое состояние городского общественного транспорта. Многие автобусы и троллейбусы давно выработали свой ресурс, но на приобретение новых денег в казне нет, а перевозить горожан на чём то нужно. Поэтому перевозчики капитально ремонтируют старую технику, иногда собирая с двух-трёх неисправных машин работоспособные детали и агрегаты и собирая из них «конструктор», который еще может поездить.

Кстати, назначенный срок службы троллейбуса ЗИУ-682В — 15 лет. А бортовой номер 093 выпущен в 1989 году, в следующем году срок его эксплуатации вдвое бы превысил установленные нормы. Его капитальный ремонт с заменой кузова был проведен в 2008 году — 10 лет назад!

Да, возможно, перевозчики виноваты в том, что дают нам возможность ездить кое-как, а не ходить пешком.

В экстренной ситуации люди себя ведут по-разному, одни стоят разинув рот, другие начинают действовать. Иногда совершенно не объяснимо. Ко мне подошла одна добротно одетая дама бальзаковского возраста с возмущениями: «Почему вы не даете маршруткам производить посадку/высадку пассажиров на середине дороги?! Мне нужно уехать!» На мой ответ, что это небезопасно и запрещено, и что люди умирают и мы ждем «скорые», которые из-за возникшей пробки никак не могут доехать», эта женщина сказала так: «Да мне плевать на них! Чего они под троллейбус пёрлись?! Мне ехать надо!»

Очень жаль девочку-школьницу. Она лежала на дороге, но трогать ее было нельзя. В случае переломов ребер или позвоночника, или серьезного повреждения внутренних органов даже повернув тело с бока на спину можно спровоцировать гибель человека. На мой вопрос «есть ли медики» отозвалась молодая девушка, то ли студентка медвуза, то ли медсестра из больницы. Я попросил её ни в коем случае не трогать пострадавшую, только контролировать пульс на запястье. Призвав людей отойти с места происшествия и кое-как доведя пострадавшего мальчика (одноклассника этой школьницы) до лавочки на остановке, видя, что угрозы его жизни в данный момент нет, я попросил за ним присмотреть, а сам побежал встречать подъезжающие «скорые»..

Вот так, до приезда экстренных служб, мы как могли пытались предотвратить новые возможные жертвы и спасти пострадавших.

Затем помогали в эвакуации пострадавших и погибших в автомобили «скорой помощи», давали показания следователям о произошедшем.

Две женщины, зажатые под днищем троллейбуса, были обречены, достать их из-под 15-тонной машины смогли только через несколько часов при помощи спецсредств МЧС.

Жаль, что голыми руками в такой ситуации необходимой помощи не окажешь…

ИА Орелград