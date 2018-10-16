Орловскому осужденному вернули статус ветерана

Церемония вручения удостоверения прошла в ливенской колонии.

В исправительной колонии №2 строгого режима, базирующейся в Ливнах, осужденному вручили удостоверение «Ветеран боевых действий». Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления ФСИН России.

— Восстановление и оформление такого удостоверения — это длительная и кропотливая работа по подтверждению участия в боевых действиях, — пояснили в ведомстве. – Этот документ крайне важен при получении льгот от государства.

Выполнение осужденным воинского долга в горячей точке теперь официально признано и получило соответствующий статус. Сам ветеран поблагодарил всех за помощь в оформлении документов.

В УФСИН также сообщили, что на сегодняшний день 10 осужденных ИК-2 признаны ветеранами боевых действий. Они получают ежемесячные денежные выплаты в исправительном учреждении.

ИА «Орелград»