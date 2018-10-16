Суд рассмотрел дело «пьяного проводника»

Коллегия облсуда отказала орловцу в восстановлении на работе.

Орловский областной суд в апелляции принял новое решение по делу о восстановлении на работе. Об этом сообщила его пресс-служба. Житель Орла, работавший ранее в пассажирском вагонном депо в должности проводника, рассказал, что был уволен за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Такое нарушение считается грубым. Согласно пп. «б» п. 6 ч. 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, оно дает основания для расторжения контракта. Однако проводник посчитал увольнение незаконным. Дескать, в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте он не находился.

Истец попросил восстановить его на работе и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей. Райсуд иск удовлетворил, но областная коллегия по гражданским делам приняла новое решение. Она встала на сторону работодателя.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, представители ответчика представили акты, согласно которым в июне 2018 года истец обнаружен с признаками опьянения на курсах в корпоративном кадровом учебном центре в Москве.

«У него наблюдались признаки алкогольного опьянения — резкий запах алкоголя изо рта, нарушение координации движения, — пояснили в суде. — . При составлении актов и даче объяснений он факт нахождения в нетрезвом состоянии на рабочем месте не оспаривал, вину признавал».

Суд решил, что порядок применения дисциплинарного взыскания, установленный ст. 193 ТК РФ, нарушен не был, процедура увольнения соблюдена. Поэтому в удовлетворении иска было отказано.

ИА «Орелград»