В Орле рассказали о борьбе с нерадивыми перевозчиками

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства области.

В областную администрацию были вызваны мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Александр Муромский. Согласно озвученным данным, в областном центре на рынке пассажирских перевозок работают МУП «ТТП» и 23 индивидуальных предпринимателя. Маршруты обслуживают 346 автобусов, 66 трамваев и 57 троллейбусов. В рейсы они выходят по графику.

Однако на практик расписание соблюдается не всегда. По данным мэрии в текущем году горадминистрация направила недобросовестным перевозчикам 42 претензии за нарушение графиков в вечернее время, несоответствие на маршруте фактическому количеству автобусов и за нарушение самого маршрута.

В Орловском горсовете сообщили, что за 9 месяцев 2018 года сотрудниками управления государственного автодорожного надзора было проведено 40 внеплановых проверок по соблюдению лицензионных требований. Проведен 51 рейд по проверке эксплуатации транспортных средств, выявлено 187 нарушений.

В основном это нарушение режима труда и отдыха водителей, порядка ведения путевой документации, требований посадки и высадки пассажиров, стоянка в ночное время транспорта в неположенном месте и другое.

По итогам проверок 146 нарушителей были привлечены к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила 742,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»