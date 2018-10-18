Орловским предпенсионерам предложили много работы

18.10.2018 | 13:59 Новости

Специализированная ярмарка вакансий прошла в Орле.


Как сообщили в областном управлении труда и занятости, ярмарка была организована на базе центра занятости Заводского района Орла. На нее были приглашены граждане предпенсионного и пенсионного возраста. В работе ярмарки приняли участие четыре работодателя и 39 соискателей. Всего было заявлено 58 вакансий.
«Трамвайно-троллейбусному предприятию требовались кондукторы, водители трамвая и троллейбуса, слесари-ремонтники, электромонтеры, слесари-электрики и медсестра, — рассказали в управлении. — Много вакансий предлагало ООО «Комфортел» — от менеджеров до специалистов контактного центра. Работодатель с названием «Рыбное место» набирал в основном обработчиков рыбы. ООО «СвязьСтройСтандарт» приглашало на работу водителей, тракториста, машинистов крана и бульдозера».
По предварительным итогам ярмарки вакансий трудоустроились девять человек.

ИА Орелград

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