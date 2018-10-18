Орловским предпенсионерам предложили много работы

Специализированная ярмарка вакансий прошла в Орле.



Как сообщили в областном управлении труда и занятости, ярмарка была организована на базе центра занятости Заводского района Орла. На нее были приглашены граждане предпенсионного и пенсионного возраста. В работе ярмарки приняли участие четыре работодателя и 39 соискателей. Всего было заявлено 58 вакансий.

«Трамвайно-троллейбусному предприятию требовались кондукторы, водители трамвая и троллейбуса, слесари-ремонтники, электромонтеры, слесари-электрики и медсестра, — рассказали в управлении. — Много вакансий предлагало ООО «Комфортел» — от менеджеров до специалистов контактного центра. Работодатель с названием «Рыбное место» набирал в основном обработчиков рыбы. ООО «СвязьСтройСтандарт» приглашало на работу водителей, тракториста, машинистов крана и бульдозера».

По предварительным итогам ярмарки вакансий трудоустроились девять человек.

ИА Орелград