В Орле назвали причину массового заражения животных

18.10.2018 | 15:40 Новости

Во вспышках АЧС и птичьего гриппа обвинили халатность.


Как сообщил глава областного управления ветеринарии Виталий Сиротинин, в 2018 году на территории региона было зарегистрировано 54 случая бешенства животных, включая 28 среди домашних питомцев, и по 7 вспышек высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней.
По его мнению, причина заражения кроется в «халатном отношении граждан и предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации животных и птицы». Впрочем, в случае бешенства преобладают эпизоотии природного типа.
Чиновник отметил, что из-за вспышек заболеваний в регионе от бешенства привито более 108 тысяч животных, от сибирской язвы — 112,8 тысячи голов крупного рогатого скота, от классической чумы свиней проведено более 1 млн головообработок.

ИА Орелград

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Орелград. 2018 год

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