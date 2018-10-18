В Орле назвали причину массового заражения животных

Во вспышках АЧС и птичьего гриппа обвинили халатность.



Как сообщил глава областного управления ветеринарии Виталий Сиротинин, в 2018 году на территории региона было зарегистрировано 54 случая бешенства животных, включая 28 среди домашних питомцев, и по 7 вспышек высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней.

По его мнению, причина заражения кроется в «халатном отношении граждан и предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации животных и птицы». Впрочем, в случае бешенства преобладают эпизоотии природного типа.

Чиновник отметил, что из-за вспышек заболеваний в регионе от бешенства привито более 108 тысяч животных, от сибирской язвы — 112,8 тысячи голов крупного рогатого скота, от классической чумы свиней проведено более 1 млн головообработок.

ИА Орелград