В Орле разработали специальный хлеб для пожилых

18.10.2018 | 14:26 Новости

Свою разработку опорный вуз представил на выставке «Золотая осень».


Выставка была организована на прошлой неделе. Она ежегодно проводится в Москве. Все регионы представляют собственные достижения в сфере АПК. Орловская область была представлена довольно широко. Один из стендов был организован госуниверситетом имени Тургенева.
Как рассказали в опорном вузе, на «Золотой осени» состоялась презентация уникальных хлебобулочных изделий. Там была представлена так называемая геронтологическая линейка продуктов, предназначенных для пожилых людей. В частности, посетителям показали печенье со сперуллином — водорослью, влияющей на процессы перекисного окисления липидов.
«Это означает, что витамины внутри организма человека будут защищены от переокисления, а сам иммунитет потребителя будет только крепнуть, — пояснил директор Института естественных наук и биотехнологии Владимир Масалов. — Мы также презентовали изделия, в которых сахар заменен на картофельный крахмал, рекомендованный для людей с сахарным диабетом».

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования