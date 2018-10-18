В Орле разработали специальный хлеб для пожилых

Свою разработку опорный вуз представил на выставке «Золотая осень».



Выставка была организована на прошлой неделе. Она ежегодно проводится в Москве. Все регионы представляют собственные достижения в сфере АПК. Орловская область была представлена довольно широко. Один из стендов был организован госуниверситетом имени Тургенева.

Как рассказали в опорном вузе, на «Золотой осени» состоялась презентация уникальных хлебобулочных изделий. Там была представлена так называемая геронтологическая линейка продуктов, предназначенных для пожилых людей. В частности, посетителям показали печенье со сперуллином — водорослью, влияющей на процессы перекисного окисления липидов.

«Это означает, что витамины внутри организма человека будут защищены от переокисления, а сам иммунитет потребителя будет только крепнуть, — пояснил директор Института естественных наук и биотехнологии Владимир Масалов. — Мы также презентовали изделия, в которых сахар заменен на картофельный крахмал, рекомендованный для людей с сахарным диабетом».

ИА Орелград