Орловцам предложили более 6 тысяч вакансий

22.10.2018 | 9:49 Новости, Общество

В регионе вырос спрос на рабочую силу.

Как сообщает Орелстат, по итогам сентября 2018 года в Орловской области потребность организаций в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила 6ю.1 тысячи человек. Это максимальное количество вакансий, зарегистрированное в текущем году. Самый низкий показатель пришелся на январь, когда в областной базе данных было 4,1 тысячи вакансий.

Подробнее о предложенной работе можно узнать в областной службе занятости. Кстати, к началу сентября общая численность работников в регионе составляла 216,7 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1,3 тысячи.

К концу сентября 2018 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 3,2 тысячи человек имели статус безработного, а 2,8 тысячи получали пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента численности рабочей силы, то есть экономически активного населения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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