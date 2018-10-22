Орловцам предложили более 6 тысяч вакансий

В регионе вырос спрос на рабочую силу.

Как сообщает Орелстат, по итогам сентября 2018 года в Орловской области потребность организаций в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила 6ю.1 тысячи человек. Это максимальное количество вакансий, зарегистрированное в текущем году. Самый низкий показатель пришелся на январь, когда в областной базе данных было 4,1 тысячи вакансий.

Подробнее о предложенной работе можно узнать в областной службе занятости. Кстати, к началу сентября общая численность работников в регионе составляла 216,7 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1,3 тысячи.

К концу сентября 2018 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 3,2 тысячи человек имели статус безработного, а 2,8 тысячи получали пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента численности рабочей силы, то есть экономически активного населения.

ИА «Орелград»