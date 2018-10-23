«Этанол» не будут продавать по частям

23.10.2018 | 13:25 Новости, Экономика

Отменены торги по реализации производственной площадки.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», собрание кредиторов завода «Этанол» приняло решение об отмене торгов по реализации производственной площадки №1. Напомним, что аукцион был объявлен 14 сентября.

На реализацию выставлялись земельные участки, здания, сооружения, инженерные сети и коммуникации, производственное оборудование, а также здания и сооружения, технологически связанные с обслуживанием производственной площадки № 1.

Начальная стартовая цена торгов была заявлена в 63,3 млн рублей. Аукцион должен был пройти 22 октября. «УЕ» напоминает, что банкротство ливенского спиртоводочного производителя инициировала налоговая служба в 2015 году. В марте 2016 года арбитражный суд Орловской области признал требования налоговиков в размере 3,9 млн рублей обоснованными. 25 августа 2016 года завод был признан банкротом.

Предприятие существовало 140 лет.

ИА «Орелград»

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