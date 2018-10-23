СК возбудил уголовное дело по факту провала ремонта стадиона Ленина

Проверку силовики проводили по публикациям региональных СМИ.

СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами контроля за реконструкцией стадиона Ленина.

Уточняется, что на реконструкцию стадиона были выделены бюджетные средства, однако из шести теннисных кортов функционирует только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля, имеются и другие недостатки.

«В настоящее время следователи допрашивают круг лиц, которые осуществляли контролирующие функции при реконструкции стадиона, произведены осмотры, изъята необходимая документация, в том числе и акты приемки законченного строительством объекта, назначена строительно-техническая экспертиза, проводятся и другие следственные действия», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Дело находится на особом контроле у руководителя следственного управления Анатолия Щурова.

ИА «Орелград»