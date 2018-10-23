В Госдуме Орловскую область внесли в «черный список»

Нашему региону предрекли «мусорный коллапс».

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что 19 российских регионов рискуют столкнуться с «мусорным коллапсом». В их число попала и Орловская область. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бурматова, коллапс наступит « из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов или исчерпанности их емкости, а также резкого подорожания услуги для населения».

Помимо Орловской области в списке находятся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, а также Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Самарская и Тверская области.

«Всего в зоне риска в связи с реализацией новой системы обращения с ТКО с 1 января 2019 года находятся 19 субъектов Российской Федерации. Им грозит мусорный коллапс», — сказал Бурматов.

ИА «Орелград»