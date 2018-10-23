В Орле появилась новая льгота по транспортному налогу

Узники фашизма смогут заплатить налог за 2018 год по-новому.

При исчислении транспортного налога за 2018 год будет применяться налоговая ставка в размере 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Ране облсовет внес изменения в закон Орловской области «О транспортном налоге».

Льгота распространяется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л.с., зарегистрированных на физических лиц, являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

— Желающим воспользоваться правом на льготу необходимо представить в любую налоговую инспекцию области заявление о предоставлении и документы, подтверждающие право на нее, — пояснили в УФНС.

Более подробную информацию можно узнать с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИА «Орелград»