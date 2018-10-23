В Орле водитель «Шкоды» устроил тройное ДТП

К счастью, обошлось без жертв.

Авария в областном центре произошла накануне, 22 октября, в 15 часов. 47-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» в районе дома №2 на ул. Игнатова не уступил на встречке дорогу 50-летнему водителю автомобиля «Форд Транзит», который ехал в сторону ул.Октябрьская. После чего микроавтобус влетел в металлическое ограждение и припаркованный «Шевроле».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, водителя «Форда» с травмами госпитализировали в больницу им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»