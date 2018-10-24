Орловец обокрал друга ради компьютерной игры

Вступил в силу приговор о необычной краже.

Дело о краже было рассмотрено судом Советского района. Обвинительный приговор был вынесен в конце сентября, а теперь вступил в законную силу. Перед судом предстал местный житель. Как следует из материалов обвинения, молодой человек пришел домой к другу, который пригласил его поиграть на приставке.

Приятели играли всю ночь, а утром, когда хозяин квартиры уснул, гость отправился домой. При этом с собой он прихватил жидкокристаллический телевизор и игровую приставку «Sony Play Station 4» стоимостью 16 тысяч рублей. Все это сложил в чужую же сумку.

Проснувшись, хозяин квартир понял, что его обокрали, и отправился в полицию. Злоумышленник не стал отпираться. Суд учел его явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Молодому человеку назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

ИА «Орелград»